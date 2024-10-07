Возрастное ограничение 18+
После пожара в Артёмовском возбуждено уголовное дело
Фото: Владислав Постников
После пожара в Артёмовском, унёсшим жизни четырёх человек, СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).
Напомним, что при тушении пожара спасатели обнаружили тела четырёх погибших, принадлежавшим троим взрослым и одному подростку.
«Следователями СКР осуществляется осмотр места происшествия, проводятся допросы. Для определения точных причин пожара и смерти погибших граждан будут проведены экспертизы. Кроме того, следователями в рамках уголовного дела будут установлены причины и условия, способствовавшие произошедшему», – сказали в СК.
Расследование находится на контроле у руководства областного СК.
Напомним, что при тушении пожара спасатели обнаружили тела четырёх погибших, принадлежавшим троим взрослым и одному подростку.
«Следователями СКР осуществляется осмотр места происшествия, проводятся допросы. Для определения точных причин пожара и смерти погибших граждан будут проведены экспертизы. Кроме того, следователями в рамках уголовного дела будут установлены причины и условия, способствовавшие произошедшему», – сказали в СК.
Расследование находится на контроле у руководства областного СК.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Прокуратура проконтролирует расследование гибели четырёх человек при пожаре в Артёмовском
07 октября 2024
07 октября 2024
Четыре человека погибли при пожаре в Артёмовском
07 октября 2024
07 октября 2024
Верхний Тагил: Следователи устанавливают причины пожара, унесшего жизни двух мужчин
29 сентября 2024
29 сентября 2024