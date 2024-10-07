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Прокуратура проконтролирует расследование гибели четырёх человек при пожаре в Артёмовском
Фото: прокуратура Свердловской области
Артёмовская прокуратура взяла на контроль доследственную проверку в связи с гибелью четырёх человек при пожаре в Артёмовском.
По данным ведомства, информация о пожаре поступила в оперативные службы около трёх часов ночи. Тогда сразу было известно, что горят два жилых дома и баня на улице Шмидта. Уже позже, при тушении, как ранее сообщалось, обнаружили четыре тела, одно из которых принадлежало 16-летнему подростку.
Пожарные дознаватели считают, что пожар начался с бани. Однако точную причину они смогут назвать только после экспертизы.
По данным ведомства, информация о пожаре поступила в оперативные службы около трёх часов ночи. Тогда сразу было известно, что горят два жилых дома и баня на улице Шмидта. Уже позже, при тушении, как ранее сообщалось, обнаружили четыре тела, одно из которых принадлежало 16-летнему подростку.
Пожарные дознаватели считают, что пожар начался с бани. Однако точную причину они смогут назвать только после экспертизы.
«Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки, будет дана оценка законности принятого органами предварительного расследования процессуального решения»,
– сказали в прокуратуре.
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