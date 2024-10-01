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СМИ сообщают о серии поджогов в Нижнем Тагиле
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В Нижнем Тагиле сообщили о серии поджогов. По данным сообщества «Инцидент Нижний Тагил», поджог квартиры 78-летний женщины далеко не единственный.
Утверждается, что с середины августа неизвестные поджигали окна в доме на Шевченко, 7. На запись установленной на стене дома видеокамеры после одного из таких поджогов попал молодой человек, который убегал от места, где вспыхнул пожар. Жители дома уже писали заявление в полицию, но уголовное дело, как заявляется, возбуждать не стали.
Жильцы дома также сообщают об угрозах, которые якобы приходили им по СМС. Во всех бедах люди обвиняют некую группу, которая выполняет чьи-то приказы.
Официальных комментариев от полиции по этому поводу ещё не было.
Утверждается, что с середины августа неизвестные поджигали окна в доме на Шевченко, 7. На запись установленной на стене дома видеокамеры после одного из таких поджогов попал молодой человек, который убегал от места, где вспыхнул пожар. Жители дома уже писали заявление в полицию, но уголовное дело, как заявляется, возбуждать не стали.
«Есть информация о возможных уликах, но никаких мер не предпринимается, сообщили сообществу "Инцидент Нижний Тагил" люди, которые хотят остаться инкогнито из-за опасения за свою жизнь и сохранность имущества»,
– пишет ресурс.
Жильцы дома также сообщают об угрозах, которые якобы приходили им по СМС. Во всех бедах люди обвиняют некую группу, которая выполняет чьи-то приказы.
Официальных комментариев от полиции по этому поводу ещё не было.
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