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Верхний Тагил: Следователи устанавливают причины пожара, унесшего жизни двух мужчин
Фото: СУ СК России по Свердловской области
В ночь на 29 сентября 2024 года в Верхнем Тагиле произошло трагическое событие. При тушении пожара в частном доме на улице Демьяна Бедного были обнаружены тела двух мужчин. Информация о происшествии поступила в правоохранительные органы, после чего следственный отдел по городу Кировград СУ СК России по Свердловской области инициировал процессуальную проверку.
Следователи совместно с представителями МЧС и полиции работают над установлением всех обстоятельств инцидента. В рамках проверки проводятся экспертные исследования, направленные на выяснение причин возгорания и причин смерти граждан. Пожарные специалисты также участвуют в анализе ситуации, чтобы обеспечить всестороннее изучение случившегося.
Согласно предварительной информации, погибшими оказались двое взрослых мужчин: хозяин дома и его гость. Есть основания полагать, что причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с огнём. В зависимости от результатов проверки следователь СКР примет дальнейшие процессуальные решения, сообщает СУ СК России по Свердловской области.
Следователи совместно с представителями МЧС и полиции работают над установлением всех обстоятельств инцидента. В рамках проверки проводятся экспертные исследования, направленные на выяснение причин возгорания и причин смерти граждан. Пожарные специалисты также участвуют в анализе ситуации, чтобы обеспечить всестороннее изучение случившегося.
Согласно предварительной информации, погибшими оказались двое взрослых мужчин: хозяин дома и его гость. Есть основания полагать, что причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с огнём. В зависимости от результатов проверки следователь СКР примет дальнейшие процессуальные решения, сообщает СУ СК России по Свердловской области.
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