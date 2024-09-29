В Верхнем Тагиле сгорел частный дом: найдены двое погибших

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Верхнем Тагиле произошёл крупный пожар, уничтоживший частный жилой дом и надворные постройки на площади 150 квадратных метров. По данным МЧС Свердловской области, при разборе завалов были обнаружены тела двух мужчин.Возгорание произошло в ночное время, и на борьбу с огнём были направлены 10 спасателей и три пожарные машины. Несмотря на усилия пожарных, спасти здание не удалось – огонь полностью его уничтожил.По предварительной информации, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Кроме того, дом не был оборудован автономным пожарным извещателем, что могло предотвратить трагедию​.