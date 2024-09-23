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Под Режом водитель «Субару» насмерть сбил женщину на дороге
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Ещё одной смертельной аварией закончился выход на дорогу в тёмное время суток в Свердловской области. Вчера, 22 сентября, около 20.15 на 44-м километре трассы «Невьянск – Реж – Артёмовский – Килачёвское» водитель «Субару» сбил 29-летнюю девушку, переходившую через дорогу.
«В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи», – рассказали в УГИБДД по Свердловской области.
Известно, что погибшая проживала в селе Балтым. Ранее привлекалась к административной ответственности 5 раз по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ (нарушение ПДД пешеходом). Световозвращающих элементов на её одежде не было.
Водитель за 34 года стажа вождения привлекался к административной ответственности 16 раз, из которых 10 за превышение скорости (ст. 12.9 КоАП РФ), 5 за игнорирование дорожных знаков или разметки (ст. 12.16 КоАП РФ) и 1 за езду с нечитаемым номером (ст. 12.2 КоАП РФ).
Напомним, что вчера на 8-м километре Арамильского тракта водитель «Шевроле Кобальт» насмерть сбил 35-летнего мужчину, также переходившего через дорогу в темноте без световозвращающих элементов на одежде.
«В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи», – рассказали в УГИБДД по Свердловской области.
Известно, что погибшая проживала в селе Балтым. Ранее привлекалась к административной ответственности 5 раз по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ (нарушение ПДД пешеходом). Световозвращающих элементов на её одежде не было.
Водитель за 34 года стажа вождения привлекался к административной ответственности 16 раз, из которых 10 за превышение скорости (ст. 12.9 КоАП РФ), 5 за игнорирование дорожных знаков или разметки (ст. 12.16 КоАП РФ) и 1 за езду с нечитаемым номером (ст. 12.2 КоАП РФ).
Напомним, что вчера на 8-м километре Арамильского тракта водитель «Шевроле Кобальт» насмерть сбил 35-летнего мужчину, также переходившего через дорогу в темноте без световозвращающих элементов на одежде.
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