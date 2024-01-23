Возрастное ограничение 18+
Насмерть сбившего восемь человек в Лесном водителя ПАЗика оправдали
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд оправдал 60-летнего Александра Зелева – водителя ПАЗика, у которого отказали тормоза, в результате чего погибло восемь пешеходов. Трагедия случилась 10 июня 2021 года в ЗАТО Лесной – автобус, разогнавшись на спуске, врезался в проходную комбината «Электрохимприбор» – предприятия Росатома, из-за которого город Лесной и сделали закрытым.
В мае 2023 года городской суд Лесного признал Зелева виновным по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и назначил ему принудительные работы сроком на 4 года. Также ему на 2,5 года запретили управлять транспортными средствами.
Однако вчера, после рассмотрения апелляции Свердловский областной суд отменил приговор суда первой инстанции и оправдал Зелева в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. За мужчиной признано право на реабилитацию, он теперь может взыскать компенсацию за незаконное уголовное преследование.
В суде также отметили, что Зелев не имел возможности остановить автобус иным образом, кроме его опрокидывания, угрожающего безопасности пассажиров. Именно по этой причине он продолжил движение по дороге до ворот предприятия, на проезжей части за которыми, как оказалось, находились люди.
Второй фигурант дела также избежал уголовного наказания – директора ООО «Нижнетуринское Автотранспортное предприятие» Юрия Сивкова, которого суд Лесного приговорил к ограничению свободы на 1 год, в ходе того же заседания Свердловского областного суда освободили от наказания в связи с истечением сроков давности.
Дело третьего фигуранта, 65-летнего механика Николая Худякова, который допустил автобус на маршрут, приостановили из-за болезни подсудимого.
За отменой приговора последует и пересмотр сумм, назначенных родственникам погибших в рамках гражданских исков. Свердловский областной суд выявил нарушения при рассмотрении уголовного дела городским судом Лесного.
В мае 2023 года городской суд Лесного признал Зелева виновным по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и назначил ему принудительные работы сроком на 4 года. Также ему на 2,5 года запретили управлять транспортными средствами.
Однако вчера, после рассмотрения апелляции Свердловский областной суд отменил приговор суда первой инстанции и оправдал Зелева в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. За мужчиной признано право на реабилитацию, он теперь может взыскать компенсацию за незаконное уголовное преследование.
«Судебная коллегия установила, что отказ тормозной системы произошел в ходе движения автобуса по маршруту из-за износа деталей, недоступных для визуального предрейсового контроля, который производит водитель. Впервые управлявший этим автобусом в день происшествия Зелев перед рейсом провел предусмотренные регламентом работы, в том числе убедился в работоспособности тормозной системы, а механик АТП выпустил автобус на линию»,
– рассказали в пресс-службе областного суда.
В суде также отметили, что Зелев не имел возможности остановить автобус иным образом, кроме его опрокидывания, угрожающего безопасности пассажиров. Именно по этой причине он продолжил движение по дороге до ворот предприятия, на проезжей части за которыми, как оказалось, находились люди.
Второй фигурант дела также избежал уголовного наказания – директора ООО «Нижнетуринское Автотранспортное предприятие» Юрия Сивкова, которого суд Лесного приговорил к ограничению свободы на 1 год, в ходе того же заседания Свердловского областного суда освободили от наказания в связи с истечением сроков давности.
Дело третьего фигуранта, 65-летнего механика Николая Худякова, который допустил автобус на маршрут, приостановили из-за болезни подсудимого.
За отменой приговора последует и пересмотр сумм, назначенных родственникам погибших в рамках гражданских исков. Свердловский областной суд выявил нарушения при рассмотрении уголовного дела городским судом Лесного.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Врач екатеринбургской 40-й больницы взыскал с государства более шести миллионов за незаконное уголовное преследование
23 января 2024
23 января 2024
В Невьянске водителя и владельца автобуса, в котором ехала детская хоккейная команда, задержали
30 января 2024
30 января 2024