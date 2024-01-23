Насмерть сбившего восемь человек в Лесном водителя ПАЗика оправдали

– рассказали в пресс-службе областного суда.

«Судебная коллегия установила, что отказ тормозной системы произошел в ходе движения автобуса по маршруту из-за износа деталей, недоступных для визуального предрейсового контроля, который производит водитель. Впервые управлявший этим автобусом в день происшествия Зелев перед рейсом провел предусмотренные регламентом работы, в том числе убедился в работоспособности тормозной системы, а механик АТП выпустил автобус на линию»,