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Найдены дефекты екатеринбургской дороги, на которой сегодня грузовик сбил подростка
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
ГИБДД Екатеринбурга поделилась некоторой информацией, касающейся дорожно-транспортного происшествия, отправившего 16-летнего подростка в реанимацию. Найдены нарушения в оснащении грузовика, наехавшего на пострадавшего, и дефекты дорожного полотна на улице, где это случилось.
Напомним, что 16-летний подросток получил тяжёлые травмы сегодня, 11 сентября, когда на него в переулке Базовом наехала грузовая машина. Из первоначальной информации следовало, что водитель грузовика юношу не увидел, поскольку тот находился в «слепой зоне».
Ближе к вечеру местная Госавтоинспекция поделилась дополнительными сведениями. Что касается водителя, то это 51-летний мужчина, житель Екатеринбурга. Проведённое освидетельствование показало, что в момент ДТП он был трезв. При этом, осмотр грузовой машины выявило некоторые нарушения: грузовик оказался не оснащён тахометром. В связи с этим на водителя был составлен административный материал. Согласно закону, водителя ждёт штраф от 3 до 5 тысяч рублей за езду без тахометра.
Были найдены нарушения и в дорожных условиях в переулке Базовом. При осмотре места происшествия обнаружились дефекты временной горизонтальной дорожной разметки, а также изменение положения дорожных знаков. Дорожникам, производящим здесь работы по реконструкции транспортной развязки, направят предписание с требованием устранить нарушения.
Напомним, что 16-летний подросток получил тяжёлые травмы сегодня, 11 сентября, когда на него в переулке Базовом наехала грузовая машина. Из первоначальной информации следовало, что водитель грузовика юношу не увидел, поскольку тот находился в «слепой зоне».
Ближе к вечеру местная Госавтоинспекция поделилась дополнительными сведениями. Что касается водителя, то это 51-летний мужчина, житель Екатеринбурга. Проведённое освидетельствование показало, что в момент ДТП он был трезв. При этом, осмотр грузовой машины выявило некоторые нарушения: грузовик оказался не оснащён тахометром. В связи с этим на водителя был составлен административный материал. Согласно закону, водителя ждёт штраф от 3 до 5 тысяч рублей за езду без тахометра.
Были найдены нарушения и в дорожных условиях в переулке Базовом. При осмотре места происшествия обнаружились дефекты временной горизонтальной дорожной разметки, а также изменение положения дорожных знаков. Дорожникам, производящим здесь работы по реконструкции транспортной развязки, направят предписание с требованием устранить нарушения.
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