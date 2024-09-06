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В Екатеринбурге, попав в слепую зону грузовика, в реанимации оказался 16-летний подросток
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Екатеринбурге на переулке Базовый грузовик сбил 16-летнего подростка, переходившего через дорогу на «зелёный». В результате ДТП юноша попал в реанимацию.
В областном УГИБДД считают, что парень попал в слепую зону грузового манипулятора, поворачивавшего направо.
«По данному факту полиция проводит проверку. Известно, что подросток направлялся на учебу в техникум. Водитель грузовика пешехода не видел», – говорят в пресс-группе.
Пострадавший юноша сейчас находится в тяжёлом состоянии в ДГКБ №9.
В областном УГИБДД считают, что парень попал в слепую зону грузового манипулятора, поворачивавшего направо.
«По данному факту полиция проводит проверку. Известно, что подросток направлялся на учебу в техникум. Водитель грузовика пешехода не видел», – говорят в пресс-группе.
Пострадавший юноша сейчас находится в тяжёлом состоянии в ДГКБ №9.
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