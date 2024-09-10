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Бастрыкин потребовал доклад об инциденте на нижнетагильском предприятии
Фото: Владислав Постников
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого в связи с гибелью работника ЕВРАЗ НТМК при возгорании газа на предприятии.
Ранее сообщалось, что в цехе №6 произошло возгорание коллектора природного газа доменной печи. В результате чего погиб 45-летний газовщик доменной печи, ещё один газовщик доменной печи, а также мастер производственного участка и слесарь получили серьёзные ожоги.
После ЧП свердловский СК возбудил уголовное дело уголовное дело по статье 143 УК РФ – «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».
В пресс-службе АО «ЕВРАЗ-НТМК» сообщили, что на комбинате создана комиссия для расследования происшествия. Также там сообщили, что комбинат окажет необходимую помощь родным погибшего и возьмет на себя расходы на лечение пострадавших.
Ранее сообщалось, что в цехе №6 произошло возгорание коллектора природного газа доменной печи. В результате чего погиб 45-летний газовщик доменной печи, ещё один газовщик доменной печи, а также мастер производственного участка и слесарь получили серьёзные ожоги.
После ЧП свердловский СК возбудил уголовное дело уголовное дело по статье 143 УК РФ – «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».
В пресс-службе АО «ЕВРАЗ-НТМК» сообщили, что на комбинате создана комиссия для расследования происшествия. Также там сообщили, что комбинат окажет необходимую помощь родным погибшего и возьмет на себя расходы на лечение пострадавших.
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