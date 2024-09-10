После ЧП в цеху ЕВРАЗ НТМК возбуждено уголовное дело

– говорится в сообщении областного СКР.

«По данному факту следственным отделом по Тагилстроевскому району Нижнего ТАгила СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ – "нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека"»,