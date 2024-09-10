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После ЧП в цеху ЕВРАЗ НТМК возбуждено уголовное дело
Иллюстрация: Андрей Гоголев
После ЧП в шестом цеху ЕВРАЗ НТМК, вследствие которого один из работников погиб и ещё трое сотрудников попали в больницу, возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что на предприятии произошло возгорание коллектора природного газа доменной печи.
Следствие полагает, что трагедия могли произойти из-за нарушений техники безопасности. Сейчас они осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей. Документация, касающаяся соблюдения требований охраны труда на данном предприятии, также будет изучена.
Руководство следственного управления СК России по Свердловской области обещает проконтролировать расследование.
Ранее сообщалось, что на предприятии произошло возгорание коллектора природного газа доменной печи.
«По данному факту следственным отделом по Тагилстроевскому району Нижнего ТАгила СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ – "нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека"»,
– говорится в сообщении областного СКР.
Следствие полагает, что трагедия могли произойти из-за нарушений техники безопасности. Сейчас они осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей. Документация, касающаяся соблюдения требований охраны труда на данном предприятии, также будет изучена.
Руководство следственного управления СК России по Свердловской области обещает проконтролировать расследование.
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