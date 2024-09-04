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При возгорании на Нижнетагильском металлургическом комбинате погиб работник и ещё трое пострадали
Фото: ГУ МВД по Свердловской области
Газовщик погиб на Нижнетагильском металлургическом комбинате, ещё трое рабочих получили травмы. Трагедия случилась сегодня в двенадцатом часу дня в цехе № 6 НТМК, когда в ходе работ произошло возгорание коллектора природного газа доменной печи. В результате чего погиб 45-летний газовщик доменной печи, ещё один газовщик доменной печи, а также мастер производственного участка и слесарь получили травмы, сообщает прокуратура Свердловской области.
В областном Минздраве сообщили, что пострадавшие доставлены в больницу с ожогами в состоянии средней тяжести.
В пресс-службе НТМК сообщили, что на комбинате создана комиссия для расследования происшествия.
Нижнетагильский металлургический комбинат — градообразующее предприятие Нижнего Тагила и один из крупнейших металлургических комплексов России. В настоящее время принадлежит холдингу «ЕВРАЗ».
В областном Минздраве сообщили, что пострадавшие доставлены в больницу с ожогами в состоянии средней тяжести.
В пресс-службе НТМК сообщили, что на комбинате создана комиссия для расследования происшествия.
«Комбинат окажет необходимую помощь родным погибшего и возьмет на себя расходы на лечение пострадавших»,
— сказали в пресс-службе АО «ЕВРАЗ-НТМК».
Нижнетагильский металлургический комбинат — градообразующее предприятие Нижнего Тагила и один из крупнейших металлургических комплексов России. В настоящее время принадлежит холдингу «ЕВРАЗ».
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