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В Артёмовском пропала 14-летняя девочка
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»
В Свердловской области в Артёмовском ищут 14-летню Анастасию Рябкову-Ерастову. В последний раз родные видели её вчера, 9 сентября.
Девочку ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, с тёмно-русыми волосами и карими глазами. Была одета в розовую водолазку, чёрные штаны, голубые кроссовки и чёрную кепку. Ориентировку на подростка публикует поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении ребёнка, просят звонить на горячую линию отряда «8 800 700-54-52» или в экстренные службы по номеру «112».
Девочку ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, с тёмно-русыми волосами и карими глазами. Была одета в розовую водолазку, чёрные штаны, голубые кроссовки и чёрную кепку. Ориентировку на подростка публикует поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении ребёнка, просят звонить на горячую линию отряда «8 800 700-54-52» или в экстренные службы по номеру «112».
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