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В воздухе Орджоникидзевского района после пожара на Уралмаше обнаружили вредные вещества
Фото: Владислав Постников
Специалисты свердловского Роспотребнадзора сообщили о вредных веществах в воздухе Орджоникидзевского района Екатеринбурга после пожара в промышленной зоне на Уралмаше, где горели покрышки.
«Установлено превышение допустимой максимально разовой концентрации углерода (сажи) в 3,5 раза. Остальные показатели находятся в пределах гигиенических нормативов», – говорится в сообщении ведомства.
Пробы воздуха брали вблизи жилых домов в районе улиц Восстания и Молодёжи, что находятся недалеко от промзоны.
Ранее санврачи озвучили рекомендации по снижению рисков неблагоприятного воздействия от загрязнённого воздуха.
«Установлено превышение допустимой максимально разовой концентрации углерода (сажи) в 3,5 раза. Остальные показатели находятся в пределах гигиенических нормативов», – говорится в сообщении ведомства.
Пробы воздуха брали вблизи жилых домов в районе улиц Восстания и Молодёжи, что находятся недалеко от промзоны.
Ранее санврачи озвучили рекомендации по снижению рисков неблагоприятного воздействия от загрязнённого воздуха.
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