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С начала года на Уралвагонзаводе произошло четыре несчастных случая

17.51 Суббота, 24 августа 2024
Фото: Владислав Постников
За неполные восемь месяцев на территории Уралвагонзавода произошло четыре несчастных случаях, два их которых со смертельным исходом. Такую статистику приводит свердловская инспекция труда.

Так, например, 20 августа, инспекция получила извещение о трагическом случае в одном из цехов предприятия, где слесаря-ремонтника придавило агрегатно-сверлильным станком. По данным ведомства, во время ремонта опрокинулся гидравлический прижим, и слесаря, находившегося в этот момент в рабочей зоне станка, придавило частями оборудования. В результате он получил травмы несовместимые с жизнью.

Комиссии предстоит выяснить все обстоятельства несчастного случая и определить круг лиц, допустивших нарушение требований охраны труда, сообщили в областной инспекции труда.

Однако несчастные случаи бывают не только на производстве. Ранее сообщалось, что на выезде от травмпункта 36-й больницы фельдшера ударила в голову не совсем адекватная женщина. В результате медработник получил сотрясение мозга.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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17:51 С начала года на Уралвагонзаводе произошло четыре несчастных случая
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16:19 80-летнего жителя Нижнего Тагила, лежавшего под обломки рухнувшего дома выписали из больницы
14:45 В Екатеринбурге на два месяца закроют перекресток улиц Красных Командиров – Стачек
14:00 В доме на Шейкмана в Екатеринбурге неизвестные представляются сотрудниками УК
12:46 Меньше недели ушло у мошенников на хищение 33 миллионов рублей у жителей Екатеринбурга
12:07 Качканарцу предъявили обвинение в убийстве сожительницы
11:32 После гибели десятилетнего мальчика под бетонной плитой в Алапаевске СК начал проверку
10:28 В смертельном ДТП «встретился» Volkswagen с грузовиком на ЕКАД
21:53 Уральские пчёлы помешали екатеринбургской «дочке» «Газпрома»
21:29 Суд взыскал с Корпорации «Маяк» неоплаченный долг
20:44 Более 600 тысяч человек поздравили Екатеринбург с 301 днём рождения
20:03 В Екатеринбурге торгуются за право обладать письмом Максима Горького
19:25 Кража была самым «топовым» преступлением в Свердловской области в первой половине года
17:15 В выходные в Свердловской области почти не будет дождей
17:02 В Алапаевске десятилетнего мальчика раздавила бетонная плита
16:53 За июль в Свердловской области на 49% вырос спрос на недвижимость с бассейнами
16:22 В Екатеринбурге поймали водителя с огромной суммой штрафов за нарушения ПДД
15:38 Свердловским медикам поручили привить от гриппа не менее 65% населения
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