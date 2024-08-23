Возрастное ограничение 18+
С начала года на Уралвагонзаводе произошло четыре несчастных случая
Фото: Владислав Постников
За неполные восемь месяцев на территории Уралвагонзавода произошло четыре несчастных случаях, два их которых со смертельным исходом. Такую статистику приводит свердловская инспекция труда.
Так, например, 20 августа, инспекция получила извещение о трагическом случае в одном из цехов предприятия, где слесаря-ремонтника придавило агрегатно-сверлильным станком. По данным ведомства, во время ремонта опрокинулся гидравлический прижим, и слесаря, находившегося в этот момент в рабочей зоне станка, придавило частями оборудования. В результате он получил травмы несовместимые с жизнью.
Комиссии предстоит выяснить все обстоятельства несчастного случая и определить круг лиц, допустивших нарушение требований охраны труда, сообщили в областной инспекции труда.
Однако несчастные случаи бывают не только на производстве. Ранее сообщалось, что на выезде от травмпункта 36-й больницы фельдшера ударила в голову не совсем адекватная женщина. В результате медработник получил сотрясение мозга.
Так, например, 20 августа, инспекция получила извещение о трагическом случае в одном из цехов предприятия, где слесаря-ремонтника придавило агрегатно-сверлильным станком. По данным ведомства, во время ремонта опрокинулся гидравлический прижим, и слесаря, находившегося в этот момент в рабочей зоне станка, придавило частями оборудования. В результате он получил травмы несовместимые с жизнью.
Комиссии предстоит выяснить все обстоятельства несчастного случая и определить круг лиц, допустивших нарушение требований охраны труда, сообщили в областной инспекции труда.
Однако несчастные случаи бывают не только на производстве. Ранее сообщалось, что на выезде от травмпункта 36-й больницы фельдшера ударила в голову не совсем адекватная женщина. В результате медработник получил сотрясение мозга.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге возле 36-й больницы на фельдшера напала женщина
23 августа 2024
23 августа 2024
Красноуральское МУП заплатит за погибшего сотрудника его сёстрам
16 августа 2024
16 августа 2024