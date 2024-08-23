Возрастное ограничение 18+
После гибели десятилетнего мальчика под бетонной плитой в Алапаевске СК начал проверку
Фото: Владислав Постников
К расследованию гибели десятилетнего мальчика под бетонной плитой в Алапаевске присоединился Следственный комитет.
Старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга сообщил Вечерним ведомостям, что специалисты уже осмотрели место происшествия, сейчас опрашивают очевидцы, а тело ребёнка отправили на экспертизу. Он заверил, что следователи намерены детально разобраться в произошедшем, чтобы дать ситуации надлежащую правовую оценку.
Как рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, сообщение о случившемся поступило в дежурную часть в 15.24 от мужчины, ставшего очевидцем трагедии. Он был в гостях у знакомых, где с балкона увидел, как мальчика зажало бетонный блоком. В этот момент рядом с ребёнком стоял его младший брат и звал на помощь.
По его данным, погибший мальчик был старшим ребёнком в семье. Кроме него, у матери и его отчима остались ещё три мальчика и одна девочка.
Старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга сообщил Вечерним ведомостям, что специалисты уже осмотрели место происшествия, сейчас опрашивают очевидцы, а тело ребёнка отправили на экспертизу. Он заверил, что следователи намерены детально разобраться в произошедшем, чтобы дать ситуации надлежащую правовую оценку.
Как рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, сообщение о случившемся поступило в дежурную часть в 15.24 от мужчины, ставшего очевидцем трагедии. Он был в гостях у знакомых, где с балкона увидел, как мальчика зажало бетонный блоком. В этот момент рядом с ребёнком стоял его младший брат и звал на помощь.
«И "неотложка", и стражи порядка прибыли в эпицентр событий достаточно быстро, но, к большому сожалению, спасти подростка не удалось, он погиб. Владельца частного дома, на чьей территории произошла беда, в момент трагедии не оказалось»,
– поведал Горелых.
По его данным, погибший мальчик был старшим ребёнком в семье. Кроме него, у матери и его отчима остались ещё три мальчика и одна девочка.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Алапаевске десятилетнего мальчика раздавила бетонная плита
23 августа 2024
23 августа 2024
Хозяйке тибетского мастифа из Екатеринбурга придётся заплатить 110 тысяч рублей покусанному подростку
21 августа 2024
21 августа 2024