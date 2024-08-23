После гибели десятилетнего мальчика под бетонной плитой в Алапаевске СК начал проверку

– поведал Горелых.

«И "неотложка", и стражи порядка прибыли в эпицентр событий достаточно быстро, но, к большому сожалению, спасти подростка не удалось, он погиб. Владельца частного дома, на чьей территории произошла беда, в момент трагедии не оказалось»,