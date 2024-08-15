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В Алапаевске десятилетнего мальчика раздавила бетонная плита
Фото: Владислав Постников
В Алапаевске прокуратура выясняет обстоятельства гибели десятилетнего мальчика, которого насмерть придавила бетонная плита на частной территории по улице Володарского. Там хранились строительные материалы.
Это случилось сегодня, 23 августа, в дневное время. Сообщается, что мальчик пробрался на огороженную территорию в компании своих друзей. Вместе они играли среди бетонные плит, пока не произошла трагедия – она из бетонных плит упала на ребёнка, и он скончался на месте.
Известно, что мальчик рос в многодетной семье, которая на учёте в органах системы профилактики никогда не состояла, характеризуется положительно.
Сейчас прокуратура намерена дать оценку соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
Это случилось сегодня, 23 августа, в дневное время. Сообщается, что мальчик пробрался на огороженную территорию в компании своих друзей. Вместе они играли среди бетонные плит, пока не произошла трагедия – она из бетонных плит упала на ребёнка, и он скончался на месте.
Известно, что мальчик рос в многодетной семье, которая на учёте в органах системы профилактики никогда не состояла, характеризуется положительно.
Сейчас прокуратура намерена дать оценку соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
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