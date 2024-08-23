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Прокуратура начала проверку по поводу ДТП с автобусом в Екатеринбурге
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Прокуратура организовала проверку после утреннего ДТП с участием Chevrolet и пассажирского автобуса 68-го маршрута неподалеку от перекрестка Техническая – Расточная в Екатеринбурге.
Ведомство намерено дать оценку решению, которое примут сотрудники полиции по факту случившейся аварии. Точная причина происшествия ещё выясняется, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Напомним, по предварительным данным, водитель иномарки разогнался слишком сильно, вследствие чего не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где протаранил тротуарное ограждение, и столкнулся с автобусом. В результате пострадал сам водитель легковушки и один из пассажиров автобуса. В каком состоянии был водитель должны будут выяснить в больнице, куда его увезли.
Ведомство намерено дать оценку решению, которое примут сотрудники полиции по факту случившейся аварии. Точная причина происшествия ещё выясняется, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Напомним, по предварительным данным, водитель иномарки разогнался слишком сильно, вследствие чего не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где протаранил тротуарное ограждение, и столкнулся с автобусом. В результате пострадал сам водитель легковушки и один из пассажиров автобуса. В каком состоянии был водитель должны будут выяснить в больнице, куда его увезли.
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