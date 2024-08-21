В Екатеринбурге Chevrolet столкнулась с автобусом

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня утром в Екатеринбурге рядом с перекрестком Техническая – Расточная столкнулись Chevrolet и автобус, в котором ехало 25 пассажиров. В результате ДТП пострадали два человека.Как рассказали в городской ГИБДД, водитель иномарки сильно спешил, из-за чего не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где протаранил ограждение и столкнулся с автобусом, ехавшем по маршруту №68 (Таганская – Хладокомбинат №3). В результате ДТП пострадал 21-летней водитель легковой машины и 16-летний пассажир автобуса. Обоих с травмами различной степени тяжести увезли в больницу.«На месте ДТП инспекторы ДПС проводят процессуальные действия, в каком состоянии находился водитель "Шевроле" в момент автоаварии, будет установлено в медицинской организации по месту его лечения. По факту происшествия полиция проводит проверку», – сказали в пресс-группе.