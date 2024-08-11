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С начала года в Свердловской области произошло 60 ДТП с участием мотоциклов
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В Свердловской области с начала этого года произошло 60 ДТП с участием мотоциклов, в том числе питбайков, на которых нередко бьются подростки.
Такую статистику приводят в КП-Екатеринбург, ссылаясь на областное УГИБДД. «Зачастую водителями мини-байков становятся подростки. Их молодёжи покупают родители с полной уверенностью в том, что на управление питбайков не нужны водительские права. Однако это заблуждение», – пишут в издании.
Там также поясняют, что питбайки чаще всего не оборудованы зеркалами заднего вида, световыми приборами и иными техническими средствами, которые есть у полноценных мотоциклов, поэтому кататься на питбайке по дорогам запрещено, в том числе по накатанным в лесу.
Напомним, что в июне в посёлке Пионерский Талицкого района произошло страшное ДТП с участием питбайка, которое привело к гибели 9-летнего мальчика и его 20-летнего брата. Ребёнок погиб на месте происшествия, а его старший брат впал в кому, и через некоторое время умер в больнице.
Такую статистику приводят в КП-Екатеринбург, ссылаясь на областное УГИБДД. «Зачастую водителями мини-байков становятся подростки. Их молодёжи покупают родители с полной уверенностью в том, что на управление питбайков не нужны водительские права. Однако это заблуждение», – пишут в издании.
Там также поясняют, что питбайки чаще всего не оборудованы зеркалами заднего вида, световыми приборами и иными техническими средствами, которые есть у полноценных мотоциклов, поэтому кататься на питбайке по дорогам запрещено, в том числе по накатанным в лесу.
Напомним, что в июне в посёлке Пионерский Талицкого района произошло страшное ДТП с участием питбайка, которое привело к гибели 9-летнего мальчика и его 20-летнего брата. Ребёнок погиб на месте происшествия, а его старший брат впал в кому, и через некоторое время умер в больнице.
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