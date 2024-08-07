В Екатеринбурге водитель умер за рулем





— сообщает ГИБДД области Полицейскими установлена личность погибшего, им оказался местный житель, имеющий стаж вождения 25 лет, привлекавшийся к административной ответственности за нарушения ПДД 5 раз. В момент ДТП был пристегнут штатным ремнем безопасности,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге сотрудники полиции расследуют трагический инцидент, случившийся вечером вблизи дома №77 на улице Репина.По предварительным данным ГИБДД по Свердловской области, 48-летний водитель автомобиля «Kia Optima» внезапно почувствовал ухудшение самочувствия, что привело к потере управления и столкновению с ограждением. Врачи, прибывшие на место аварии, констатировали смерть водителя, которая, по предварительным данным, наступила еще до момента столкновения.