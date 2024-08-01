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Частично разрушенный после взрыва газа дом в Нижнем Тагиле признали аварийным
Фото: Вячеслав Васенин
Дом №81 на улице Сибирской в Нижнем Тагиле, который частично обрушился после взрыва газа, признали аварийным и подлежащим сносу. Это означает, что в ближайшее время жильцам начнут выплачивать компенсацию.
«По результатам обследования и оценки технического состояния несущих строительных конструкций выдано заключение. В соответствии с ним эксплуатационные качества здания не соответствуют требованиям, которым должен отвечать многоквартирный жилой дом, рекомендуется полный демонтаж строительных конструкций всего здания"», – сообщил нижнетагильский мэр Владислав Пинаев.
В связи с этим сегодня он вновь проводит приём жителей дома в администрации Дзержинского района.
Напомним, что на расселение жильцов из резервного фонда области было выделено 230 миллионов рублей.
«По результатам обследования и оценки технического состояния несущих строительных конструкций выдано заключение. В соответствии с ним эксплуатационные качества здания не соответствуют требованиям, которым должен отвечать многоквартирный жилой дом, рекомендуется полный демонтаж строительных конструкций всего здания"», – сообщил нижнетагильский мэр Владислав Пинаев.
В связи с этим сегодня он вновь проводит приём жителей дома в администрации Дзержинского района.
Напомним, что на расселение жильцов из резервного фонда области было выделено 230 миллионов рублей.
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Лишившиеся крова жильцы обрушившегося дома в Нижнем Тагиле начали получать первые выплаты
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02 августа 2024