На расселение жильцов дома, обрушившегося в Нижнем Тагиле, выделили 230 миллионов

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Из резервного бюджета правительства Свердловской области на помощь пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выделили 240 миллионов рублей.Согласно распоряжению, подписанному главой региона, 150 тысяч рублей получит каждый пострадавший, лишившийся всего своего имущества. Ещё по 75 тысяч выдадут каждому, кто частично лишился имущества. По 600 тысяч направят пострадавшим, кто получил тяжкий или средней тяжести вред здоровью, по 300 тысяч рублей выплатят при лёгком вреде здоровью. Семьи, потерявшие своих близких, получат по 1,5 миллиона за каждого погибшего.Также 230 миллионов пойдут на расселение людей, потерявших своё жильё. Деньги уже поступили в городской бюджет. Ещё 700 тысяч из выделенных средств пойдут на содержание пунктов временного размещения, сообщили в департаменте информполитики области.