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Глава СК потребовал возбудить уголовное дело на свердловского подростка, сбившего на электросамокате ребёнка

10.39 Четверг, 8 августа 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Глава следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело на 15-летнего подростка из посёлка Лобва Новолялинского городского округа, который, катаясь на электросамокате, сбил 9-летнего мальчика на детском самокате.

Авария произошла 5 августа. В телеграм-канале «Краснотурьинск LIVE» сообщалось о том, что мальчик попал в реанимацию, ему диагностировали черепно-мозговую травму и перелом бедра со смещением. Состояние ребёнка оценивается как тяжёлое.

В следственном управлении СК России по Свердловской области по данному факту проводится проверка.

Напомним, что похожий инцидент произошёл 30 июля в Екатеринбурге, где 17-летний юноша на кикшеринговом самокате сбил 5-летнего ребёнка, также катавшегося по тротуару на самокате, но на детском.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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