Возрастное ограничение 18+
Глава СК потребовал возбудить уголовное дело на свердловского подростка, сбившего на электросамокате ребёнка
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Глава следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело на 15-летнего подростка из посёлка Лобва Новолялинского городского округа, который, катаясь на электросамокате, сбил 9-летнего мальчика на детском самокате.
Авария произошла 5 августа. В телеграм-канале «Краснотурьинск LIVE» сообщалось о том, что мальчик попал в реанимацию, ему диагностировали черепно-мозговую травму и перелом бедра со смещением. Состояние ребёнка оценивается как тяжёлое.
В следственном управлении СК России по Свердловской области по данному факту проводится проверка.
Напомним, что похожий инцидент произошёл 30 июля в Екатеринбурге, где 17-летний юноша на кикшеринговом самокате сбил 5-летнего ребёнка, также катавшегося по тротуару на самокате, но на детском.
Авария произошла 5 августа. В телеграм-канале «Краснотурьинск LIVE» сообщалось о том, что мальчик попал в реанимацию, ему диагностировали черепно-мозговую травму и перелом бедра со смещением. Состояние ребёнка оценивается как тяжёлое.
В следственном управлении СК России по Свердловской области по данному факту проводится проверка.
Напомним, что похожий инцидент произошёл 30 июля в Екатеринбурге, где 17-летний юноша на кикшеринговом самокате сбил 5-летнего ребёнка, также катавшегося по тротуару на самокате, но на детском.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге СК начал проверку в связи с травмированием пятилетнего ребёнка из-за электросамокатчика
31 июля 2024
31 июля 2024
Глава СК потребовал возбудил уголовное дело на отчима из Екатеринбурга, от которого сбежал десятилетний пасынок
31 июля 2024
31 июля 2024