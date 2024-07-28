В Екатеринбурге 17-летний юноша на электросамокате сбил 5-летнего ребёнка

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Новое ДТП с участием электросамоката произошло в Екатеринбурге. Вчера, 30 июля, на улице Декабристов 17-летний юноша на кикшеринговом самокате сбил 5-летнего ребёнка, также катавшегося по тротуару на самокате, но на детском.Как рассказали в городской ГИБДД, они ехали навстречу друг другу, но с управлением не справился взрослый «ездок». В результате ребёнка с травмами увезли в ДГКБ №9.Кто из взрослых находился с пострадавшим ребёнком в этот момент, в пресс-группе не уточнили. Однако, вероятно, за ним следил сбивший его молодой человек. В екатеринбургской Госавтоинспекции сообщили, что сведения об этой аварии они направят в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних для «принятия мер общественного воздействия в отношении законного представителя пострадавшего несовершеннолетнего».