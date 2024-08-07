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Мастера газовой службы, обслуживавшей обрушившийся дом в Нижней Тагиле, отправили под домашний арест
Фото: прокуратура Свердловской области
Сегодня, 7 августа, Ленинский районный суд Нижнего Тагила избрал меру пресечения мастеру, входившего в состав бригады, которая 24 июня 2024 года проводила техническое обслуживание газового оборудования обрушившегося 1 августа пятиэтажного дома на Сибирской, 81.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры в Свердловской области, прокурор наставил на заключении мастера под стражу, аргументируя это тем, что он может скрыться от следствия и суда или принять меры к сокрытию доказательств, которые, возможно, ещё не успели обнаружить, а также согласовать единую позицию с фигурантами по уголовному делу, чем помешает расследованию. Однако суд принял решение отправить мастера под домашний арест, с учётом задержания, на срок 1 месяц 27 суток, то есть по 1 октября 2024 года. Постановление суда пока не вступило в законную силу.
«Прокуратура в течение предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 3 суток изучит постановление суда и даст оценку на предмет наличия или отсутствия оснований для его обжалования», – сообщили в надзорном ведомстве.
Напомним, в результате обрушения дома погибло 10 человек, ещё несколько человек до сих пор находятся в больницах Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Мастеру и ещё двум слесарям газовой службы было предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ (оказание услуг, ненадлежащего качества, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры в Свердловской области, прокурор наставил на заключении мастера под стражу, аргументируя это тем, что он может скрыться от следствия и суда или принять меры к сокрытию доказательств, которые, возможно, ещё не успели обнаружить, а также согласовать единую позицию с фигурантами по уголовному делу, чем помешает расследованию. Однако суд принял решение отправить мастера под домашний арест, с учётом задержания, на срок 1 месяц 27 суток, то есть по 1 октября 2024 года. Постановление суда пока не вступило в законную силу.
«Прокуратура в течение предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 3 суток изучит постановление суда и даст оценку на предмет наличия или отсутствия оснований для его обжалования», – сообщили в надзорном ведомстве.
Напомним, в результате обрушения дома погибло 10 человек, ещё несколько человек до сих пор находятся в больницах Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Мастеру и ещё двум слесарям газовой службы было предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ (оказание услуг, ненадлежащего качества, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
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