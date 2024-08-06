Возрастное ограничение 18+
В СК подтвердили задержание газовиков после трагедии в Нижнем Тагиле
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В следственном управлении СК по Свердловской области подтвердили задержание работников газовой службы после трагедии в Нижнем Тагиле, где из-за взрыва газа обрушился пятиэтажный жилой дом.
Сейчас следственным комитетом расследуется уголовное дело, возбуждённое по части 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Следственная группа продолжает осматривать место происшествия, опрашивать свидетелей и потерпевших, а также проводить все необходимые экспертизы и изучать документацию.
В «Газэксе» задержание своих сотрудников также подтвердили, подчеркнув, что они оказывают всяческую поддержку следствию для проведения объективного расследования и установления истинных причин трагедии. Ранее сообщалось, что в последний раз обслуживание дома проводилось 24 июня этого года.
«Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел по подозрению в совершении данного преступления задержаны мастер и два слесаря газовой службы. В настоящее время с их участием проводятся необходимые следственные действия, в ближайшее время будет решён вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу и о предъявлении обвинения»,
– рассказали в областном СУ СКР.
Сейчас следственным комитетом расследуется уголовное дело, возбуждённое по части 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Следственная группа продолжает осматривать место происшествия, опрашивать свидетелей и потерпевших, а также проводить все необходимые экспертизы и изучать документацию.
В «Газэксе» задержание своих сотрудников также подтвердили, подчеркнув, что они оказывают всяческую поддержку следствию для проведения объективного расследования и установления истинных причин трагедии. Ранее сообщалось, что в последний раз обслуживание дома проводилось 24 июня этого года.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В «ГАЗЭКС» опровергли слухи о том, что их служба проводила работы перед обрушением дома в Нижнем Тагиле
01 августа 2024
01 августа 2024