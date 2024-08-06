В СК подтвердили задержание газовиков после трагедии в Нижнем Тагиле

– рассказали в областном СУ СКР.

«Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел по подозрению в совершении данного преступления задержаны мастер и два слесаря газовой службы. В настоящее время с их участием проводятся необходимые следственные действия, в ближайшее время будет решён вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу и о предъявлении обвинения»,