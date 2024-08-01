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В «ГАЗЭКС» опровергли слухи о том, что их служба проводила работы перед обрушением дома в Нижнем Тагиле
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В «ГАЗЭКС», которая обслуживала обрушившийся после взрыва газа дом в Нижнем Тагиле, опровергли слухи о том, что сегодня, незадолго до происшествия, их служба якобы проводила в доме работы.
Ранее «Екатское чтиво» опубликовало комментарий местной жительницы, которая заявила, что другая женщина здесь видела двоих неизвестных в одежде специалистов газовой службы. Они, с её слов, откручивали трубы и прогоняли всех из подъезда, и через 15 минут после этого обрушился дом.
«АО "ГАЗЭКС" официально сообщает: заявок по данному адресу в газовую службу не поступало. Сотрудники "ГАЗЭКС" сегодня не проводили никаких работ в данном доме»,
– сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе организации.
Ранее «Екатское чтиво» опубликовало комментарий местной жительницы, которая заявила, что другая женщина здесь видела двоих неизвестных в одежде специалистов газовой службы. Они, с её слов, откручивали трубы и прогоняли всех из подъезда, и через 15 минут после этого обрушился дом.
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