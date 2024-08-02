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Лишившиеся крова жильцы обрушившегося дома в Нижнем Тагиле начали получать первые выплаты
Фото: Вячеслав Васенин
Первые пять жильцов дома, который вчера обрушился после взрыва газа в Нижнем Тагиле, получили выплаты в размере 150 тысяч рублей за полную утрату имущества, выделенные областным правительством.
Кроме них ещё 38 человек получили от города деньги на первоочередные нужды, сообщает департамент информационной политики региона.
Сейчас представителями муниципалитета и миграционной службы продолжается восстановление документов. После того, как все банковские счета будут сверены, пострадавшим перечислят материальную помощь. Также специалисты регионального Минсоцполитики уже составили «социальные паспорта» для 17 семей. Документы ещё 8 семей находятся в работе. Всё это необходимо для адресной помощи людям, уточняют в ДИПе.
Стало известно, что лишившихся жилья разместили на базе гостиницы «Спортивная-1». Там сейчас находятся 10 человек, в том числе 2 ребёнка. Они обеспечены трёхразовым горячим питанием. Также с ними сейчас работают волонтёры и психологи.
Кроме них ещё 38 человек получили от города деньги на первоочередные нужды, сообщает департамент информационной политики региона.
Сейчас представителями муниципалитета и миграционной службы продолжается восстановление документов. После того, как все банковские счета будут сверены, пострадавшим перечислят материальную помощь. Также специалисты регионального Минсоцполитики уже составили «социальные паспорта» для 17 семей. Документы ещё 8 семей находятся в работе. Всё это необходимо для адресной помощи людям, уточняют в ДИПе.
Стало известно, что лишившихся жилья разместили на базе гостиницы «Спортивная-1». Там сейчас находятся 10 человек, в том числе 2 ребёнка. Они обеспечены трёхразовым горячим питанием. Также с ними сейчас работают волонтёры и психологи.
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