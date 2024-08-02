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Ещё одно тело ребёнка обнаружили под обломками дома в Нижнем Тагиле
Фото: Вячеслав Васенин
Тело ещё одного ребёнка, ставшего жертвой обрушения пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле, достали из-под обломков. По предварительным данным, это девочка.
Ранее сообщалось о четырёх погибших, среди которых было двое детей. Некоторые СМИ также публиковали список погибших с именами двух девушек 14 и 16 лет.
Разбор обломков продолжается.
По предварительным данным Минздрава, всего при обрушении дома пострадало 20 человек, из которых 9 – несовершеннолетние.
Ранее сообщалось о четырёх погибших, среди которых было двое детей. Некоторые СМИ также публиковали список погибших с именами двух девушек 14 и 16 лет.
Разбор обломков продолжается.
По предварительным данным Минздрава, всего при обрушении дома пострадало 20 человек, из которых 9 – несовершеннолетние.
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