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Четвёртого погибшего при обрушении дома в Нижнем Тагиле извлекли из-под завалов
Кадр из видео: МЧС
Всю ночь продолжался разбор завалов обрушившегося после взрыва газа дома в Нижнем Тагиле. Под утро спасатели обнаружили тело ещё одного погибшего. Оно стало четвёртым.
Всего удалось спасти к утру, как сообщает официальный телеграм-канал МЧС России, 15 человек, из которых 7 – дети. Ранее ведомство сообщало о 8 спасённых детях. В пресс-службе областного МЧС Вечерним ведомостям пояснили, что последняя информация уточнённая.
Всего в поисково-спасательной операции задействованы 550 специалистов и 74 единицы техники.
Дополнено (11.00): Двое из четырёх погибших при обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле – дети. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минздрав региона.
Всего удалось спасти к утру, как сообщает официальный телеграм-канал МЧС России, 15 человек, из которых 7 – дети. Ранее ведомство сообщало о 8 спасённых детях. В пресс-службе областного МЧС Вечерним ведомостям пояснили, что последняя информация уточнённая.
Всего в поисково-спасательной операции задействованы 550 специалистов и 74 единицы техники.
Дополнено (11.00): Двое из четырёх погибших при обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле – дети. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минздрав региона.
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Из-под завалов в Нижнем Тагиле спасли трёх человек
01 августа 2024
01 августа 2024