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В Нижнем Тагиле из-под завалов вызволили напуганного кота
Фото: МЧС
Ещё одна жизнь спасена в Нижнем Тагиле. Среди обломков дома, обрушившегося после взрыва газа, специалисты МЧС обнаружили напуганного кота.
Всего из-под завалов вызволили 15 человек, в том числе 7 детей. Кроме них было найдено четверо погибших, из них двое – дети.
«Специалисты МЧС России вытащили бедолагу из-под бетонной плиты. Перепуганного питомца передали волонтёрам, они постараются найти его хозяев»,
– рассказали в пресс-службе МЧС.
Всего из-под завалов вызволили 15 человек, в том числе 7 детей. Кроме них было найдено четверо погибших, из них двое – дети.
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