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Обрушившийся дом в Нижнем Тагиле расселили
Фото: прокуратура Свердловской области
Жильцов дома, обрушившегося после взрыва газа в Нижнем Тагиле, расселили. Некоторые смогли остановиться у своих родственников, других заселили в пункты временного размещения.
По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, которая сейчас контролирует обеспечение потерпевших и пострадавших всем необходимым, дом был введён в эксплуатацию в 1974 году. Всего в нём было расположено 80 квартир, из них были разрушены 25 жилых квартир, собственниками которых являются 36 человек. В ведомстве обещают проконтролировать перечисление всех полагающих выплат. Также надзорный орган уже оказывает помощь в восстановлении документов.
Параллельно с этим сотрудники прокуратуры выясняют поступали ли заявки от жильцов дома по вопросам газового обслуживания. Ранее в АО «ГАЗЭКС» опровергали слухи о том, что перед взрыв их сотрудники проводили какие-то работы в доме.
По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, которая сейчас контролирует обеспечение потерпевших и пострадавших всем необходимым, дом был введён в эксплуатацию в 1974 году. Всего в нём было расположено 80 квартир, из них были разрушены 25 жилых квартир, собственниками которых являются 36 человек. В ведомстве обещают проконтролировать перечисление всех полагающих выплат. Также надзорный орган уже оказывает помощь в восстановлении документов.
Параллельно с этим сотрудники прокуратуры выясняют поступали ли заявки от жильцов дома по вопросам газового обслуживания. Ранее в АО «ГАЗЭКС» опровергали слухи о том, что перед взрыв их сотрудники проводили какие-то работы в доме.
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В «ГАЗЭКС» опровергли слухи о том, что их служба проводила работы перед обрушением дома в Нижнем Тагиле
01 августа 2024
01 августа 2024