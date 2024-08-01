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Двух девочек извлекли из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле
Стоп-кадр видео МЧС России по Свердловской области
По разрозненным сообщениям из Нижнего Тагила, можно заключить, что спасателям удалось извлечь из-под завалов двух несовершеннолетних девочек, крики которых были слышны на протяжении нескольких часов. Обеих подружек немедленно отправили в медицинские учреждения.
Поисково-спасательные работы на нижнетагильской улице Сибирской продолжаются. Предположительно, под завалами остаются ещё люди, которые могут быть живы. Для их спасения в Нижний Тагил прибыла дополнительная группировка специалистов МЧС России — оперативная группа центрального аппарата и спасатели отряда «Центроспас». В их задачу входит помощь по разбору завалов.
Напомним, катастрофа случилась сегодня, 1 августа, на улице Сибирской в Нижнем Тагиле. Здесь обрушилось два подъезда пятиэтажного жилого дома. Под завалами из обломков бетона, дерева, кусков сломанной мебели оказалось, по некоторым сведениям, до 16 человек. Один человек — женщина — был извлечён из-под завалов мёртвым. Помимо людей, из-под завалов удалось извлечь кота, травмированного, но живого.
Поисково-спасательные работы на нижнетагильской улице Сибирской продолжаются. Предположительно, под завалами остаются ещё люди, которые могут быть живы. Для их спасения в Нижний Тагил прибыла дополнительная группировка специалистов МЧС России — оперативная группа центрального аппарата и спасатели отряда «Центроспас». В их задачу входит помощь по разбору завалов.
Напомним, катастрофа случилась сегодня, 1 августа, на улице Сибирской в Нижнем Тагиле. Здесь обрушилось два подъезда пятиэтажного жилого дома. Под завалами из обломков бетона, дерева, кусков сломанной мебели оказалось, по некоторым сведениям, до 16 человек. Один человек — женщина — был извлечён из-под завалов мёртвым. Помимо людей, из-под завалов удалось извлечь кота, травмированного, но живого.
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Из-под завалов в Нижнем Тагиле спасли трёх человек
01 августа 2024
01 августа 2024