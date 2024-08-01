В Нижнем Тагиле из-под завалов обрушившейся пятиэтажки извлекли погибшую

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Министерство чрезвычайных ситуаций России сообщило об извлечении женского тела из-под завалов дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле. На данный момент это — первый подтверждённый погибший человек на месте ЧП.Сегодня сотрудники МЧС работают на улице Сибирской в Нижнем Тагиле практически весь день. Вместе с кинологами и добровольцами они разыскивают людей, оказавшихся под обломками двух рухнувших подъездов, и в срочном порядке извлекают их, чтобы передать медикам. До последних минут удавалось извлечь живых пострадавших. Так, за пару часов до трагического сообщения о первом трупе, прошла новость, что из смертельной ловушки спасены женщина и 13-летний подросток. Они травмированы, но живы.Поисково-спасательные работы продолжаются. Помимо собак к ним привлечены и беспилотники, с помощью которых удаётся мониторить обстановку на месте ЧП в целом. Как сообщает МЧС, при разборе завалов проводятся «минуты тишины»: затихает техника, прерываются работы, чтобы повышался шанс услышать из-под завалов призывы пострадавших. Продолжатся работы и с наступлением темноты. Прямо сейчас там устанавливают прожекторы, чтобы освещать места, откуда слышны крики.