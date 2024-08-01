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Свердловская прокуратура организовала проверку катастрофы в Нижнем Тагиле
Фото: прокуратура Свердловской области
Мобильную приёмную прокуратуры Свердловской области организовали в Нижнем Тагиле в пункте временного размещения. Туда могут обращаться жители многоквартирного дома на улице Сибирской, часть которого обрушилась сегодня.
Мобильный «филиал» прокуратуры открылся для того, что пострадавшие и лишившиеся крова жители Нижнего Тагила могли в срочном порядке сообщать о возможных нарушениях своих прав и добиваться полагающейся помощи и обеспечения жильём хотя бы на первое время
Меж тем, областная прокуратура ещё и начала проверку обстоятельств чрезвычайного происшествия в Нижнем Тагиле. Поставлена задача выяснить, кто обслуживает данный многоквартирный дом, когда проводился ремонт инженерных конструкций и давно ли обследовалось газовое оборудование.
Напомним, что часть пятиэтажного дома 1974 года постройки на улице Сибирской в Нижнем Тагиле обрушилась сегодня, 1 августа, примерно в полдень. Согласно предварительной версии, обрушение произошло в результате взрыва бытового газа. На месте продолжается разбор завалов.
Мобильный «филиал» прокуратуры открылся для того, что пострадавшие и лишившиеся крова жители Нижнего Тагила могли в срочном порядке сообщать о возможных нарушениях своих прав и добиваться полагающейся помощи и обеспечения жильём хотя бы на первое время
Меж тем, областная прокуратура ещё и начала проверку обстоятельств чрезвычайного происшествия в Нижнем Тагиле. Поставлена задача выяснить, кто обслуживает данный многоквартирный дом, когда проводился ремонт инженерных конструкций и давно ли обследовалось газовое оборудование.
Напомним, что часть пятиэтажного дома 1974 года постройки на улице Сибирской в Нижнем Тагиле обрушилась сегодня, 1 августа, примерно в полдень. Согласно предварительной версии, обрушение произошло в результате взрыва бытового газа. На месте продолжается разбор завалов.
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