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В Нижнем Тагиле обрушились два подъезда в жилом доме, что известно к этому часу
Фото: телеграм-канал Владислава Пинаева
В четверг в Нижнем Тагиле произошел взрыв в жилом пятиэтажном доме.
По уточненной информации, обрушились 1 и 2 подъезды.
Что известно к этому часу.
- По данным МЧС России, пострадали 6 человек, из них 3 ребенка. Между тем, по информации мэра города Пинаева, пострадали 7 человек, из них 5 детей. Госпитализированы двое взрослых. Данных о погибших нет.
- На месте работают 150 спасателей.
- На базе ГУ МЧС России по Свердловской области открыта «горячая линия» по номеру 83433461319.
- Временный пункт размещения организован в гостинице «Спортивная-1», в резерве — «Спортивная-2».
– По предварительной информации, произошел взрыв газового баллона или газовой смеси.
– Губернатор Свердловской области Куйвашев выехал на место ЧП.
– С 12:30 на территории Дзержинского района введен режим чрезвычайной ситуации, заявил мэр города.
- СК возбудил уголовное дело по факту обрушения 2 подъездов многоквартирного жилого дома. Дело возбуждено по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
- Следователи проверяют в том числе документацию об обследовании жилого дома.
- Эвакуированы 70 жильцов из пострадавшего и соседних домов, сообщили в МЧС России.
Разбор завалов продолжается.
По данным СК, днём 1 августа 2024 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обрушении двух подъездов пятиэтажного многоквартирного жилого дома в Дзержинском районе Нижнего Тагила.
Мэр города Владислав Пинаев уточнил, что обрушилась часть дома 81 по ул. Сибирской «предположительно из-за хлопка газа».
«Я тоже сейчас на месте. Идёт разбор обрушившихся конструкций», — написал мэр в телеграм-канале. Он пообещал всем пострадавшим психологическую и материальную помощь.
По уточненной информации, обрушились 1 и 2 подъезды.
Что известно к этому часу.
- По данным МЧС России, пострадали 6 человек, из них 3 ребенка. Между тем, по информации мэра города Пинаева, пострадали 7 человек, из них 5 детей. Госпитализированы двое взрослых. Данных о погибших нет.
- На месте работают 150 спасателей.
- На базе ГУ МЧС России по Свердловской области открыта «горячая линия» по номеру 83433461319.
- Временный пункт размещения организован в гостинице «Спортивная-1», в резерве — «Спортивная-2».
– По предварительной информации, произошел взрыв газового баллона или газовой смеси.
– Губернатор Свердловской области Куйвашев выехал на место ЧП.
– С 12:30 на территории Дзержинского района введен режим чрезвычайной ситуации, заявил мэр города.
- СК возбудил уголовное дело по факту обрушения 2 подъездов многоквартирного жилого дома. Дело возбуждено по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
- Следователи проверяют в том числе документацию об обследовании жилого дома.
- Эвакуированы 70 жильцов из пострадавшего и соседних домов, сообщили в МЧС России.
Разбор завалов продолжается.
По данным СК, днём 1 августа 2024 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обрушении двух подъездов пятиэтажного многоквартирного жилого дома в Дзержинском районе Нижнего Тагила.
Мэр города Владислав Пинаев уточнил, что обрушилась часть дома 81 по ул. Сибирской «предположительно из-за хлопка газа».
«Я тоже сейчас на месте. Идёт разбор обрушившихся конструкций», — написал мэр в телеграм-канале. Он пообещал всем пострадавшим психологическую и материальную помощь.
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