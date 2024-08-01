В Нижнем Тагиле обрушились два подъезда в жилом доме, что известно к этому часу

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В четверг в Нижнем Тагиле произошел взрыв в жилом пятиэтажном доме.По уточненной информации, обрушились 1 и 2 подъезды.Что известно к этому часу.- По данным МЧС России, пострадали 6 человек, из них 3 ребенка. Между тем, по информации мэра города Пинаева, пострадали 7 человек, из них 5 детей. Госпитализированы двое взрослых. Данных о погибших нет.- На месте работают 150 спасателей.- На базе ГУ МЧС России по Свердловской области открыта- Временный пункт размещения организован в гостинице «Спортивная-1», в резерве — «Спортивная-2».– По предварительной информации, произошел взрыв газового баллона или газовой смеси.– Губернатор Свердловской области Куйвашев выехал на место ЧП.– С 12:30 на территории Дзержинского района введен режим чрезвычайной ситуации, заявил мэр города.- СК возбудил уголовное дело по факту обрушения 2 подъездов многоквартирного жилого дома. Дело возбуждено по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).- Следователи проверяют в том числе документацию об обследовании жилого дома.- Эвакуированы 70 жильцов из пострадавшего и соседних домов, сообщили в МЧС России.Разбор завалов продолжается.По данным СК, днём 1 августа 2024 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обрушении двух подъездов пятиэтажного многоквартирного жилого дома в Дзержинском районе Нижнего Тагила.Мэр города Владислав Пинаев уточнил, что обрушилась часть дома 81 по ул. Сибирской «предположительно из-за хлопка газа».«Я тоже сейчас на месте. Идёт разбор обрушившихся конструкций», — написал мэр в телеграм-канале. Он пообещал всем пострадавшим психологическую и материальную помощь.