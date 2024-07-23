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16 лесных пожаров потушили в Свердловской области за июль
Иллюстрация: Юлия Медведева
В июле в лесах Уральского федерального округа потушили 279 природных пожаров, площадь которых достигла почти 7 900 гектаров. Такую статистку Вечерним ведомостям привели в департаменте лесного хозяйства УФО.
Большая часть пожаров в минувшем месяце пришлась на ХМАО-Югру, где зарегистрировали 193 очага на общей площади 6284 гектара. Также много пожаров было в ЯНАО – там потушили 59 возгораний на площади 1146 гектаров.
На третьем месте по количеству пожаров оказалась Свердловская область, где за июль ликвидировали 16 природных пожаров, площадью 352 гектаров. В Курганской и Тюменской областях потушили по 5 пожаров на площади 99 и 7 гектаров соответственно. В Челябинской области в прошлом месяце был всего один лесной пожар на площади 0,1 гектара.
Всего в УрФО с начала пожароопасного сезона потушили 646 лесных пожаров на общей площади 12 170 гектаров.
Ожидается, что в августе в центральной части Югры и Ямала вероятность лесных пожаров снизится, но всё также будет немного превышать норму. А в сентябре практически весь Урал выйдет из зоны рисков. Вероятность возникновения пожаров останется лишь на юге Челябинской области по границе.
Напомним, что в июне в Уральском федеральном округе потушили 209 природных пожаров на общей площади 3 600 гектаров, из них 41 возгорание, на площади 247 гектаров, ликвидировали в Свердловской области.
Большая часть пожаров в минувшем месяце пришлась на ХМАО-Югру, где зарегистрировали 193 очага на общей площади 6284 гектара. Также много пожаров было в ЯНАО – там потушили 59 возгораний на площади 1146 гектаров.
На третьем месте по количеству пожаров оказалась Свердловская область, где за июль ликвидировали 16 природных пожаров, площадью 352 гектаров. В Курганской и Тюменской областях потушили по 5 пожаров на площади 99 и 7 гектаров соответственно. В Челябинской области в прошлом месяце был всего один лесной пожар на площади 0,1 гектара.
Всего в УрФО с начала пожароопасного сезона потушили 646 лесных пожаров на общей площади 12 170 гектаров.
«Сейчас ситуация в северных регионах уже нормализовалась. Наши сотрудники авиабаз из Свердловской и Тюменской областей по-прежнему продолжают помогать тушить пожары в Забайкальском крае и Якутии – всего около 130 человек»,
– сказал начальник уральского лесного хозяйства Олег Сандиков.
Ожидается, что в августе в центральной части Югры и Ямала вероятность лесных пожаров снизится, но всё также будет немного превышать норму. А в сентябре практически весь Урал выйдет из зоны рисков. Вероятность возникновения пожаров останется лишь на юге Челябинской области по границе.
Напомним, что в июне в Уральском федеральном округе потушили 209 природных пожаров на общей площади 3 600 гектаров, из них 41 возгорание, на площади 247 гектаров, ликвидировали в Свердловской области.
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