16 лесных пожаров потушили в Свердловской области за июль

– сказал начальник уральского лесного хозяйства Олег Сандиков.

«Сейчас ситуация в северных регионах уже нормализовалась. Наши сотрудники авиабаз из Свердловской и Тюменской областей по-прежнему продолжают помогать тушить пожары в Забайкальском крае и Якутии – всего около 130 человек»,