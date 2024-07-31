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В Екатеринбурге СК начал проверку в связи с травмированием пятилетнего ребёнка из-за электросамокатчика
Фото: Владислав Постников
Следственный отдел Октябрьского района Екатеринбурга проводит проверку в связи с вчерашним инцидентом, где 17-летний юноша на кикшеринговом самокате сбил 5-летнего ребёнка.
«Предварительно установлено, что пострадавшему ребёнку была причинена травма головы, с которой он госпитализирован в больницу», – сообщили Вечерним ведомостям в СК. Однако насколько серьёзную травму получил ребёнок ещё неизвестно.
Сейчас следователи проверяют инцидент на наличие признаков статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
«Предварительно установлено, что пострадавшему ребёнку была причинена травма головы, с которой он госпитализирован в больницу», – сообщили Вечерним ведомостям в СК. Однако насколько серьёзную травму получил ребёнок ещё неизвестно.
Сейчас следователи проверяют инцидент на наличие признаков статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
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