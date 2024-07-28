СК расследует гибель 14-летней девочки в Исети под Каменском-Уральским

«Не позволяйте детям находиться вблизи водоёмов без надлежащего надзора с вашей стороны или со стороны других взрослых, которым вы доверяете. Исключите возможность купания детей в местах, не оборудованных и не предназначенных для купания, не контролируемых спасательной службой. Обеспечьте своих детей, не умеющих плавать или плавающих неуверенно, необходимыми вспомогательными плавательными средствами. Эти и другие меры предосторожности могут спасти жизнь и здоровье вашим детям! Только внимательное отношение к детям может помочь предотвратить непоправимую трагедию! Помните: безопасность детей – в ваших руках!».

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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