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СК расследует гибель 14-летней девочки в Исети под Каменском-Уральским
Фото: Владислав Постников
Следственный отдел по Каменску-Уральску сообщил о начале расследования гибели 14-летней девочки, которая плавала в Исети в посёлке Мартюш под городом и утонула.
Как сообщили в пресс-службе свердловского СУ СКР, специалисты уже осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза утопленницы, запрошен характеризующий материал в отношении семьи, в которой росла девочка.
В связи со случившейся трагедией следователи также опубликовали обращение к местным с просьбой внимательно следить за своими детьми:
Как сообщили в пресс-службе свердловского СУ СКР, специалисты уже осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза утопленницы, запрошен характеризующий материал в отношении семьи, в которой росла девочка.
В связи со случившейся трагедией следователи также опубликовали обращение к местным с просьбой внимательно следить за своими детьми:
«Не позволяйте детям находиться вблизи водоёмов без надлежащего надзора с вашей стороны или со стороны других взрослых, которым вы доверяете. Исключите возможность купания детей в местах, не оборудованных и не предназначенных для купания, не контролируемых спасательной службой. Обеспечьте своих детей, не умеющих плавать или плавающих неуверенно, необходимыми вспомогательными плавательными средствами. Эти и другие меры предосторожности могут спасти жизнь и здоровье вашим детям! Только внимательное отношение к детям может помочь предотвратить непоправимую трагедию! Помните: безопасность детей – в ваших руках!».
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Под Каменском-Уральским утонула 14-летняя девочка
28 июля 2024
28 июля 2024