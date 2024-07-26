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Под Каменском-Уральсктм утонула 14-летняя девочка
Фото: Владислав Постников
Из реки Исеть в посёлке Мартюш под Каменском-Уральским достали труп 14-летней девочки. Трагедия произошла ещё в четверг, 25 июля, но найти тело утопленницы смогли только вчера, 27 июля.
О случившемся рассказали в сообществе «Инцидент №1 Каменск-Уральский». Сейчас обстоятельства гибели девочки выясняют инспекторы ГИМС МЧС и сотрудники полиции.
Спасатели по случаю трагедии напомнили, что купаться в необорудованных местах может быть очень опасно, и призвали родителей следить за своими детьми, когда они находятся у воды. Также специалисты МЧС подчеркивают, что при плавании нужно рассчитывать свои силы и не заплывать слишком далеко.
Если вы стали свидетелем несчастного случая на воде, необходимо незамедлительно вызвать спасателей по номеру «112».
О случившемся рассказали в сообществе «Инцидент №1 Каменск-Уральский». Сейчас обстоятельства гибели девочки выясняют инспекторы ГИМС МЧС и сотрудники полиции.
Спасатели по случаю трагедии напомнили, что купаться в необорудованных местах может быть очень опасно, и призвали родителей следить за своими детьми, когда они находятся у воды. Также специалисты МЧС подчеркивают, что при плавании нужно рассчитывать свои силы и не заплывать слишком далеко.
Если вы стали свидетелем несчастного случая на воде, необходимо незамедлительно вызвать спасателей по номеру «112».
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