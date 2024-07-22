Девять автомобилей спали огнеборцы из горящего автосервиса

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Минувшей ночью в Екатеринбурге потушили пожар в здании автосервиса на улице Данилы Зверева. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров.Как сообщили в пресс-службы областного управления МЧС, когда специалисты прибыли на место происшествия, крыша здания уже была охвачена огнём. Своими силами огнеборцы эвакуировали на улицу 9 автомобилей.Локализовать огонь удалось к 6 часам утра. В ликвидации пожара участвовало 9 единиц спецтехники и 30 человек личного состава. Пострадавших в происшествии нет.