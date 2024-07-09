Пятилетняя девочка угодила под машину в Талицком районе





– сказали в пресс-группе. «Госавтоинспекция Свердловской области призывает взрослых следить за передвижением детей по дорогам и объяснять им правила дорожного движения, во избежание трагических последний»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Вчера днём, около 15.00, в деревне Нижний Катарач в Талицком районе Свердловской области под колёса Hyundai Solaris угодила пятилетняя девочка, выбежавшая на дорогу. С травмами головы и ноги её увезли в ближайшую больницу.Пострадавшая малышка сейчас находится на стационарном лечении под контролем врачей.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в областном УГИБДД, родители малышки признались, что не смогли уследить за ребёнком, и объяснили, что их дочь гуляла с подругой около дома, пока они занимались ремонтом.В отношении водителя составили протокол по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ из-за того, что малышка получила травмы, а родителям девочки грозит административная ответственность по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка. Сотрудники полиции намерены отправить материалы аварии в подразделение по делам несовершеннолетних местного ОВД.