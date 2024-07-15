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Сбившей ребёнка в Екатеринбурге парочке самокатчиков не удалось ускользнуть от внимания главы СК
Фото: Владислав Постников
Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин не упустил из своего поля зрения очередное ДТП с участием электросамоката в Екатеринбурге, где молодые люди на двухколёсном электротранспорте сбили малыша.
Напомним, что это произошло возле перекрестка улиц Челюскинцев и Восточная, где разогнавшаяся парочка на электросамокате сбила 4-летнего ребёнка, который гулял с родителями. За мгновение до столкновения малыша чуть не сбили велосипедисты, с пути следования которых своё чадо уводили взрослые.
Напомним, что это произошло возле перекрестка улиц Челюскинцев и Восточная, где разогнавшаяся парочка на электросамокате сбила 4-летнего ребёнка, который гулял с родителями. За мгновение до столкновения малыша чуть не сбили велосипедисты, с пути следования которых своё чадо уводили взрослые.
«Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе проверки»,
– говорится в сообщении Следкома.
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