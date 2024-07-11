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35 пожаров потушили специалисты МЧС в минувшие выходные в Свердловской области
Фото: Юлия Медведева
В минувшие выходные в Свердловской области вспыхнуло 35 пожаров, в ликвидации которых принимали участия специалисты областного управления МЧС.
Из них только 12 произошло в жилом секторе. Также за эти дни было спасено 25 человек. Погибших, к счастью, в результате всех происшествий не было.
Напомним, что в регионе продолжают действовать природные пожары.
Из них только 12 произошло в жилом секторе. Также за эти дни было спасено 25 человек. Погибших, к счастью, в результате всех происшествий не было.
Напомним, что в регионе продолжают действовать природные пожары.
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