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На 14 гектаров выросла площадь природных пожаров в Свердловской области
Фото: Владислав Постников
Несмотря на то, что вчера Свердловскую область накрыли мощные дожди, площадь лесных пожаров в регионе выросла на 14 гектаров.
По данным «Авиалесоохраны» на 12 июля 02.00, на территории области действовало 3 пожара на площади, пройденной огнём, 46 гектаров. Вчера лесопожарная пожарная служба сообщала о 2 пожарах на площади 32 гектаров.
Тем временем в России продолжают вспыхивать новые пожары. По последним данным, огнеборцы выезжали на тушение 413 природных пожаров на общей площади 852 899 гектаров. Самые крупные очаги по-прежнему в Забайкальском крае (534 559 га) и Якутии (266 888 га).
По данным «Авиалесоохраны» на 12 июля 02.00, на территории области действовало 3 пожара на площади, пройденной огнём, 46 гектаров. Вчера лесопожарная пожарная служба сообщала о 2 пожарах на площади 32 гектаров.
Тем временем в России продолжают вспыхивать новые пожары. По последним данным, огнеборцы выезжали на тушение 413 природных пожаров на общей площади 852 899 гектаров. Самые крупные очаги по-прежнему в Забайкальском крае (534 559 га) и Якутии (266 888 га).
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