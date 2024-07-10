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На три гектара выросла площадь природных пожаров в Свердловской области
Фото: Владислав Постников
В Свердловской области четвёртый день продолжают гореть леса. За минувшие сутки площадь пожаров выросла на три гектара.
По данным «Авиалесоохраны» на 11 июля 02.00, в регионе действовало 2 пожара на площади, пройденной огнём 32 гектара. Вчера лесопожарная служба сообщала о 2 пожарах на площади 29 гектаров.
Всего в России действуют 11 лесных пожаров на площади 747 874 гектара. Самые крупные возгорания в Забайкальском крае (476 067 га) и в Якутии (213 052 га).
По данным «Авиалесоохраны» на 11 июля 02.00, в регионе действовало 2 пожара на площади, пройденной огнём 32 гектара. Вчера лесопожарная служба сообщала о 2 пожарах на площади 29 гектаров.
Всего в России действуют 11 лесных пожаров на площади 747 874 гектара. Самые крупные возгорания в Забайкальском крае (476 067 га) и в Якутии (213 052 га).
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