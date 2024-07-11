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Серов затопило, Качканар побило градом
Фото: Юлия Кольтенберг
Жителям Екатеринбурга представители МЧС с их штормовыми предупреждениями могут показаться паникёрами. Ведь, несмотря на обещание ливней, гроз и прочих катаклизмов, над уральской столицей почти всё время светило солнце, а наползавшие тучи быстро разбегались, уронив разве что пару капель.
Меж тем, сводки из других городов Свердловской области показывают, что обещания сильных дождей не были пустыми. Так, в Серове ливень уже привёл к коллапсу нескольких городских систем. Дороги там сильно затоплены, многие светофоры перестали функционировать. Разверзшиеся «хляби небесные» вызвали и энергетические сбои — отключилось электричество во многих зданиях, в том числе в школах (пусть и почти опустевших на время летних каникул).
А на Качканар тем временем свалилась другая беда. Свалилась в буквальном смысле слова — в виде крупного града. Без сильного ливня тоже не обошлось. Страницы соцсетей качканарцев и серовчан затопило фото- и видеосвидетельствами того, как топит дождевой водой их города.
Напомним, что по прогнозам МЧС катастрофическая непогода на некоторых территориях Свердловской области продлится и завтра, 12 июля. По крайней мере, штормовое предупреждение касалось двух последних дней рабочей недели.
Меж тем, сводки из других городов Свердловской области показывают, что обещания сильных дождей не были пустыми. Так, в Серове ливень уже привёл к коллапсу нескольких городских систем. Дороги там сильно затоплены, многие светофоры перестали функционировать. Разверзшиеся «хляби небесные» вызвали и энергетические сбои — отключилось электричество во многих зданиях, в том числе в школах (пусть и почти опустевших на время летних каникул).
А на Качканар тем временем свалилась другая беда. Свалилась в буквальном смысле слова — в виде крупного града. Без сильного ливня тоже не обошлось. Страницы соцсетей качканарцев и серовчан затопило фото- и видеосвидетельствами того, как топит дождевой водой их города.
Напомним, что по прогнозам МЧС катастрофическая непогода на некоторых территориях Свердловской области продлится и завтра, 12 июля. По крайней мере, штормовое предупреждение касалось двух последних дней рабочей недели.
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