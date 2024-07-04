Из-за ливней в Свердловской области объявили штормовое предупреждение





– напоминают спасатели. «При ветре и сильных осадках будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач. Закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей. Владельцам частных домов рекомендуется принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Свердловское управление МЧС объявило штормовое предупреждение в связи с ожидающимися сегодняшним вечером и завтра дождями и ветром до 25 метров в секунду.Тем, кто в это время будет оставаться дома, рекомендуют закрывать окна, двери, дымоходы и вентиляцию, а также по возможности выключать электробытовые приборы.