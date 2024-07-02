Возрастное ограничение 18+
Синоптики предупреждают о пожарной опасности до 10 июля в Свердловской области
Фото: Владислав Постников
Синоптики «Уральского гидрометцентра» объявили предупреждение о высокой пожарной опасности в Свердловской области, которая, по предварительным прогнозам, продлится три дня.
Напомним, что в свердловских лесах за июнь потушили 41 пожар на площади 247 гектаров.
«С 8 по 10 июля местами в Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность. Четвертый класс горимости леса по региональной шкале»,
– говорится в предупреждении.
Напомним, что в свердловских лесах за июнь потушили 41 пожар на площади 247 гектаров.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию